Председатель НС Армении Ара Баблоян видит большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами

Имеется большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами по различным направлениям. Как передает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами после встречи с председателем Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян надеется, что визит председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль в Ереван послужит весомым вкладом в углубление межпарламентских отношений двух стран, заложив основы для более тесного взаимодействия.

«Наша встреча была довольно эффективной, и я уверен, что в будущем это даст свои видимые результаты. Мы с нашими коллегами придаем важность сотрудничеству между парламентами наших стран – не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций», – сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.По его словам, отношения Армении и Нидерландов содержат большой потенциал для развития – по самым разным направлениям, имеется большой потенциал для сотрудничества и в экономической, и в научно-технической, и в культурной сферах. «Уверен, что этот визит послужит приданию нового импульса в отношениях двух дружественных стран»,- сказал председатель НС Армении Ара Баблоян