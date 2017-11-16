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Председатель НС Армении Ара Баблоян видит большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами


Имеется большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами по различным направлениям. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после встречи с председателем Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян надеется, что визит председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль в Ереван послужит весомым вкладом в углубление межпарламентских отношений двух стран, заложив основы для более тесного взаимодействия.

 «Наша встреча была довольно эффективной, и я уверен, что в будущем это даст свои видимые результаты. Мы с нашими коллегами придаем важность сотрудничеству между парламентами наших стран – не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций», – сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.По его словам, отношения Армении и Нидерландов содержат большой потенциал для развития – по самым разным направлениям, имеется большой потенциал для сотрудничества и в экономической, и в научно-технической, и в культурной сферах. «Уверен, что этот визит послужит приданию нового импульса в отношениях двух дружественных стран»,- сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.

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