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Председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль надеется, что Армения станет мостом между ЕС и РФ


Председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль выразила надежду, что, блгодаря своему особому положению, Армения станет мостом между ЕС и РФ и другими странами евразийского пространства. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала в беседе с журналистами после встречи председателем НС Армении Ара Баблояном.

 «Это мой первый визит в Армению, и, несмотря на то, что я не успела многое увидеть, могу сказать, что это очень красивая страна. Я впечатлена историвй страны, тем, что лона первой приняла христианство в качестве государственной религии. Особая важность моего визита в Армению в том, что он проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами»,- сказала председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль. .

«Надеюсь, что через две недели соглашение о расширенном сотрудничестве между Арменией и ЕС будет подписано. Оно поспособствует развитию оборонной, образовательной и других сфер в Армении», - сказал Брукерс-Кноль.



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