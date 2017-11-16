Ucom предоставляет жителям Раздана доступ к качественному IP-телевидению, фиксированному интернету и более стабильной мобильной связи

Компания Ucom продолжает технически переоснащать и модернизировать существующую мобильную сеть, а также расширять зону покрытия своей фиксированной сети. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

В течение последнего месяца в городе Раздан был приведен в действие дата-центр, в результате чего теперь и жители этого города имеют доступ к услугам фиксированной связи, предоставляемым через оптоволоконную сеть, в частности, к многочисленным и многожанровым телеканалам с разнообразным содержанием, широкополосному интернету и цифровой телефонии нового поколения.

Благодаря работам, проведенным в Раздане, повысилось качество услуг, проходящих через разданский узел (обслуживаемых посредством этого узла), работа опорных сетей мобильных станций, а также международных транзитных и магистральных каналов связи усилилась и стала гибче. Были проведены крупномасштабные работы также на базовых станциях мобильной сети, обновлены батареи станций, были решены технические проблемы, возникшие ранее, что позволило значительно стабилизировать работу сети.

«Количество абонентов фиксированной связи в Раздане увеличивается день ото дня. В основном они хотят смотреть программы Армения Премиум и довольны качеством услуг», - отметила сотрудница компании Ucom Рузанна Мкртчян.

Благодаря доступным и качественным пакетным решениям, жители Раздана теперь могут одновременно воспользоваться несколькими услугами, получать единый счет в конце месяца и значительно экономить, при подписке на предложение “4 Play”. Кроме того, абоненты данного предложения смогут создать закрытую группу пользователей мобильной связи, состоящую из 5 человек, и разговаривать между собой без каких бы то ни было ограничений.

«Будучи армянской компанией, Ucom делает все, чтобы жители регионов имели доступ ко всем услугам, которыми пользуются абоненты столицы и ряда других населенных пунктов. Мы будет перманентно расширять географию предоставляемых услуг и приложим все усилия для того, чтобы обеспечить наших абонентов качественными и доступными решениями», – отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Напомним, что в этом году услуги фиксированной связи Ucom стали доступны жителям Каджарана, Дилижана, Арарата, Веди и Джермука.