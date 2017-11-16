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Подавший в отставку премьер Ливана принял приглашение Макрона посетить Францию


Премьер-министр Ливана Саад Харири, ранее подавший в отставку, принял приглашение французского президента Эммануэля Макрона приехать во Францию, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Господин Харири принял приглашение президента Франции отправиться во Францию. Он приедет во Францию, и наследный принц (Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман) об этом проинформирован", - приводят СМИ слова Ж.-И.Ле Дриана.

Накануне Макрон сообщил, что провел переговоры с Харири и "пригласил на несколько дней его с семьей во Францию". Французский лидер отметил, что "это жест дружбы и желание Франции, чтобы ситуация в Ливане стала стабильной".

В начале ноября в записанном телеобращении из Саудовской Аравии Харири заявил о том, что уходит в отставку.

После обращения Харири в Ливан не возвращался, однако утверждает, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии.

 

 



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