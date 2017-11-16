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Названы продукты для идеального сна


В готовящемся к выходу в печать выпуске National Geographic Food перечислены основные продукты, способствующие крепкому сну, как передает Арменпресс, об этом сообщает AOL.

Издание рекомендует для лучшего сна употреблять в течение дня продукты, богатые магнием и триптофаном: дрожжевой экстракт, филе индейки, бананы, миндальный орех и овсяные хлопья.

Для хорошего сна не рекомендуется употреблять пряную или жирную пищу, а также пить кофе и алкоголь. Эти продукты долго перевариваются или возбуждают нервную систему. Вместо них National Geographic Food предлагает употреблять пищу, богатую белками (молоко, мясо, яйца и рыбу), а также овощи.

Эти продукты, отмечает издание, также богаты триптофаном, который способствует высвобождению мелатонина (гормона сна).



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