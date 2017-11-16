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Детское Евровидение 2017: продажа билетов началась в Грузии


Билеты на шоу ежегодного детского вокального конкурса Евровидение, которое пройдет в Тбилиси 26 ноября, поступили в продажу, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Билеты можно приобрести в кассах Тбилисского концертного зла (Филармонии) и на сайте tkt.ge.

Мероприятие пройдет в тбилисском Олимпийском дворце. В продаже доступны билеты как на главное шоу, так и на генеральную репетицию, которая пройдет 25 ноября.

Слоган пятнадцатого детского Евровидения — "Сияй ярко".



 



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