Детское Евровидение 2017: продажа билетов началась в Грузии
Билеты на шоу ежегодного детского вокального конкурса Евровидение, которое пройдет в Тбилиси 26 ноября, поступили в продажу, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Билеты можно приобрести в кассах Тбилисского концертного зла (Филармонии) и на сайте tkt.ge.
Мероприятие пройдет в тбилисском Олимпийском дворце. В продаже доступны билеты как на главное шоу, так и на генеральную репетицию, которая пройдет 25 ноября.
Слоган пятнадцатого детского Евровидения — "Сияй ярко".
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