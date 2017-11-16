Один из крупнейших розовых бриллиантов в мире остался без хозяина

На торгах аукционного дома Sotheby's в Женеве 15 ноября не смогли продать кольцо с редким бриллиантом Raj Pink. Об этом в четверг, 16 ноября, как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Это самый крупный в мире розовый бриллиант. Предварительная стоимость алмаза, найденного в Южной Африке в 2015 году, составляла от 20 до 30 миллионов долларов. Торги начинались от 10 миллионов долларов и выросли до 14,5 миллиона долларов.

О том, что драгоценность никто не купил, сообщил представитель Sotheby's Дэвид Беннет.