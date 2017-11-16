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В Россию прибыла первая фура с турецкими помидорами


Первая фура с 20 тоннами томатов из Турции после введения договоренности по объемам поставки помидоров из этой страны прибыла в Россию, как передает Арменпресс, об этом  сообщили РИА Новости в территориальном управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

"Фура с 20 тоннами томатов с одного из трех разрешенных предприятий Турции прибыла сегодня", — сообщили в ведомстве. Там добавили, что сейчас идут стандартные процедуры проверки груза ветеринарной и таможенной службой.

 

 



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