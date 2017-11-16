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Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном


Подростки, использующие смартфоны более пяти часов в день, имеют высокий риск заболеть депрессией или покончить жизнь суицидом. Причем зависимость между плохим настроением и временем использования гаджетов ярче выражена у девочек. К такому выводу пришли американские ученые на основе соцопросов 506820 человек, как передает Арменпресс, об этом  пишет журнал Clinical Psychological Science.

Исследователи использовали данные опросов Monitoring the Future и Youth Risk Behavior Surveillance System. В них участвовали ученики американских школ в возрасте от 13 до 18 лет. Опросы включали вопросы о том, как часто дети ощущают симптомы депрессии, планировали ли когда-либо попытку самоубийства. Одновременно подростки рассказывали, сколько времени в день они используют электронные устройства.

Ученые выяснили, что резкий рост депрессии и суицидальных настроений у детей начался в 2010-х годах. О высоком уровне депресивных симптомов в 2015 году сообщило людей на 33% больше, чем в 2010-м.

У 48% подростков, использующих смартфоны или планшеты более пяти часов в день, обнаружили как минимум один признак, связанный с суицидальным поведением. Среди тех, кто пользовался гаджетами меньше часа в день, о таких признаках сообщили только 28%.

 


 

 

 



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