На бразильский берег выбросило 30-тонного кита
На пляже Ипанема, считающимся одним из самых оживленных пляжей бразильского Рио-де-Жанейро, местные жители обнаружили тело огромного горбатого кита. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Globo.
Огромное млекопитающее весит около 30 тонн, а его длина может достигать 15 метров.
На пляж для эвакуации мертвого кита были направлены три экскаватора, подъемный кран, а также автопогрузчик.
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