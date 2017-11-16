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На бразильский берег выбросило 30-тонного кита


На пляже Ипанема, считающимся одним из самых оживленных пляжей бразильского Рио-де-Жанейро, местные жители обнаружили тело огромного горбатого кита. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Globo.

Огромное млекопитающее весит около 30 тонн, а его длина может достигать 15 метров.

На пляж для эвакуации мертвого кита были направлены три экскаватора, подъемный кран, а также автопогрузчик.



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