На бразильский берег выбросило 30-тонного кита

На пляже Ипанема, считающимся одним из самых оживленных пляжей бразильского Рио-де-Жанейро, местные жители обнаружили тело огромного горбатого кита. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Globo.

Огромное млекопитающее весит около 30 тонн, а его длина может достигать 15 метров.

На пляж для эвакуации мертвого кита были направлены три экскаватора, подъемный кран, а также автопогрузчик.