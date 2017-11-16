Падение метеора в Финиксе попало на видео

Камеры американского города Финикса засняли падение метеорита. Видео опубликовано на Youtube-канале канадского телеканала Weather Network, передает Арменпресс. Объект осветил город на несколько секунд, после чего яркий свет погас. Метеоры сгорают при вхождении в плотные слои земной атмосферы на огромной скорости.