Программы «Честь имею» и «Это я» поднимут на качественно новый уровень роль Армии в вопросе стимулирования науки: Министр обороны Армении Виген Саргсян

Министерство обороны Армении продолжит тесное взаимодействие со всеми как поддержавшими инициативу, так и выразившими свое несогласие – от политический партий и Общественного совета до официальных и неофициальных студенческих объединений. Министр обороны Армении Виген Саргсян обратился к недовольству части студентов в связи ограничением права на отсрочку от службы в армии.Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, проекты законов РА «Об обороне» и «О военной службе и статусе военнослужащего» были приняты в Национальном Собрании, получив поддержку 3 из 4 парламентских фракций. Это ключевые законы для проведения глубинных и эффективных реформ в сфере обороны, имеющей жизненно важное значение для Армении.

«Эффективное внедрение этих законов потребует принятия десятков законодательных актов, принципиальной и последовательной работы десятков структур и сотен людей в правительстве, в системе обороны, в академических учреждениях и гражданском обществе. В конце концов, главный залог нашей обороны – наша консолидация, а цель – благосостояние и прогресс всего нашего общества», – пишет министр обороны Армении Виген Саргсян.

«Хочу четко констатировать, что не считаю это своей победой над кем-то или чьим-то поражением. У всех из нас свои взгляды, мнения и подходы, которые могут находить самые различные формы выражения.

Ясно, что сила, имеющая большинство в парламенте, должна быть в состоянии формировать правовые основы предлагаемой ею политики. А оппоненты должны пытаться составить противовес этой силе, имеющей законодательную и исполнительную власть. Таково требование демократии»,- пишет министр обороны Армении Виген Саргсян.

По его словам, гнев части студентов него, как для министра обороны, является обязывающим: доказать им на деле, что программы „Честь имею” и „Это я” поднимут на качественно новый уровень как решение проблем безопасности и обороны, связь между армией и обществом, так и, что немаловажно для меня и для системы обороны, продолжительную роль армии в деле стимулирования науки. Честь имею», – завершает министр обороны Армении Виген Саргсян.