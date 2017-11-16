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Либерализация визового режима с Индией будет способствовать росту туристических визитов: замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян


Армения либерализует визовый режим с Индией, благодаря чему облегчится процесс предоставления виз гражданам этой страны. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 16-го ноября. 

Отныне граждане Индии смогут получить визу при въезде в Армению на пограничных контрольно-пропускных пунктах, по электронной визовой системе или в дипломатических представительствах и консульствах в зарубежных странах.

«По сей день граждане Индии могли посещать Армению только по приглашению. Однако в скором времени это требование будет снято, а визу можно будет получить не только в посольстве, но и на пограничных пунктах и даже электронным способом», - сказал замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, представляя в правительстве законопроект.

По его словам, в результате принятия подобного решения ожидается рост туристического потока в Армению из Индии.

Согласно данным Национальной статистической службы Армении, за январь-сентябрь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число туристов из Индии в Армению выросло на 168%. С 1 января по 31 августа посольство Армении в Индии предоставило 1695 въездных виз, что на 479 превышает показатель того же периода 2016 года.

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