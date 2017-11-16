Армения находится в уникальном положении для того, чтобы стать мостом между Западом и Востоком: председатель Сената Нидерландов

Армения исторически и политически находится в уникальном положении для того, чтобы стать мостом между Западом и Востоком. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в НС Армении сказала председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль.

«Иногда может показаться, что мировые силы определяют направление течения реки, хотя и это в какой-то степени верно, однако мы не должны забывать, что есть такие страны среднего уровня – как Армения и Нидерланды, которые находятся в уникальном положении между интересами и силами. Армения исторически и политически находится в уникальном положении для того, чтобы стать мостом между Западом и Востоком. Надеюсь, что в будущем Армения сыграет эту роль, что пойдет на пользу всем нам»,- сказала председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль.

По ее словам, мы живем в трудном мире, с его конфликтами и войнами, однако в этом мире есть и новые возможности.

Как сказала председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль, Армения – одна из древнейших стран мира, подчеркнув, что она находится на исторической земле.