Twitter работает над новой программой подтверждения подлинности аккаунтов

Социальная сеть Twitter сообщила в среду, что работает над новой программой верификации аккаунтов своих пользователей. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице службы поддержки соцсети.

"Мы работаем над новой программой по подтверждению личности и верификации", - говорится в заявлении. В нем также сообщается, что в настоящий момент компания занимается пересмотром уже верифицированных аккаунтов и будет лишать этого статуса те, поведение владельцев которых нарушает политику социальной сети. В соответствии с новыми правилами, которые представила компания, флажок, подтверждающий подлинность учетной записи, пользователи могут потерять, в том числе, за разжигание ненависти и подстрекательство к причинению беспокойства. По данным газеты The Washington Post, статуса верифицированных уже лишились аккаунты нескольких националистов и ультраправых.





