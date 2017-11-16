Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил упростить выдачу разрешений на строительство. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе очередного заседания правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян назвал необходимыми совершенствование процесса предоставления разрешений на строительство, упрощение администрирования в сфере и повышение степени доступности.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, в докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) за 2018 год содержится обращение к сфере получения разрешений на строительство и там зарегистрирован ряд проблем.

По его словам, сложившаяся ситуация негативно влияет и на развитие сферы строительства в целом.

«В соответствии с законодательством, отмеченные разрешения выдаются органами местного самоуправления, однако нормы их предоставления должны быть четкими, предсказуемыми, а принимаемые решения – крайне обоснованными», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В этой связи премьер поручил министру территориального управления и развитию, председателю Государственного комитета по градостроительству и мэру Еревана в месячный срок разработать предложения, нацеленные на упрощение и уточнение процесса выдачи разрешений на строительство, установление разумных механизмов контроля и представить их в аппарат правительства Армении.