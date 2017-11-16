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В Турции по делу гюленовцев арестованы бывшие полицейские


В рамках проводимого против гюленовцев расследования, прокуратура Анкары приняла постановление об аресте 108 бывших полицейских, подозреваемых в гюленизме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

Утром 16-го ноября   правоохранительные органы Турции начали одновременную операцию в Анкаре и в 30 губерниях страны, в результате которой из списка 108 подозреваемых удалось задержать  60 бывших полицейских.

Ранее СНБ Турции расшифровала мессиджи в приложении ByLock  и предположила, что с его помощью заговоршики из числа гюленовцев общались друг с другом. По данным спецслужб, таким образом удалось разоблачить 53 тысячи гюленовцев. Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По  обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним  и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.

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