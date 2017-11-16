Футболисты «Манчестер Юнайтед» приняли участие в благотворительном мероприятии Unicef . Как передает «Арменпресс», футболисты «Манчестер Юнайтед» и главный тренер Жозе Моуринью приняли участие в мероприятии Unicef, прошедшем в «Олд Траффорд», во время которого было собрано 160 тысяч фунтов. В мероприятии принимал участие капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, который является послом доброй воли Unicef в Армении.

«У детей должно быть беззаботное детство, они должны учиться читать и писать. Надеюсь, что мы сможем изменить создавшуюся ситуацию»,- сказал капитан сборной Армении Генрих Мхитарян.