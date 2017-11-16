Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

В Бразилии лошадь посадили в тюрьму за порчу автомобиля


В Бразильском штате Сержипи "арестовали" лошадь после того, как она повредила машину, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, хозяин лошади Уильямс Фрасишку душ Сантуш прогуливался с животным, как к ним подошли несколько человек, желающих прокатиться. Хозяин не был против, но лошадь испугалась одного из незнакомцев и случайно лягнула автомобиль. К месту происшествия прибыл полицейский и забрал животное в полицейский участок.

"Когда я пришел в полицейский участок, лошадь была в клетке, как будто она была каким-то преступником. Ее не кормили, не поили и посадили в тесную конуру, где невозможно двинуться. Я отнес ей ночью еду, но сегодня утром мне не разрешили ее покормить", — посетовал Сантуш.

Сообщается, что лошадь освободили на следующий день после задержания, когда хозяин взял ответственность за причиненный ущерб.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1255 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1231 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1124 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1060 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1008 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации