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Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял посла Китая Тяня Эрлуна


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял 16-го ноября   посла Китая в Армении Тяня Эрлуна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

 Ваан Мартиросян обсудил с послом Китая Тянем Эрлуном направления и возможности расширения сотрудничества между странами в сфере транспорта, связи, дорожного строительства и телекоммуникаций. Стороны обсудили также восстановление «Шелкового пути», имеющего государственное  значение для КНР.

Китай выступает с инициативой по созданию экономического пояса Шелкового пути, который свяжет Европу и Азию различными маршрутами как через страны ЕАЭС, так и через Иран и Индию, для реализации которого создан фонд с активами 40 млрд долларов. Стороны обсудили также работы, осуществляемые китайской компанией "Синогидро Корпорейшн" на участках Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри в рамках инвестиционной программы строительства автокоридора "Север – Юг". 

Посол выразил готовность оказать содействие в процессе осуществления возможных программ между обеими странами.

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