Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял посла Китая Тяня Эрлуна

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял 16-го ноября посла Китая в Армении Тяня Эрлуна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Ваан Мартиросян обсудил с послом Китая Тянем Эрлуном направления и возможности расширения сотрудничества между странами в сфере транспорта, связи, дорожного строительства и телекоммуникаций. Стороны обсудили также восстановление «Шелкового пути», имеющего государственное значение для КНР.Китай выступает с инициативой по созданию экономического пояса Шелкового пути, который свяжет Европу и Азию различными маршрутами как через страны ЕАЭС, так и через Иран и Индию, для реализации которого создан фонд с активами 40 млрд долларов. Стороны обсудили также работы, осуществляемые китайской компанией "Синогидро Корпорейшн" на участках Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри в рамках инвестиционной программы строительства автокоридора "Север – Юг".Посол выразил готовность оказать содействие в процессе осуществления возможных программ между обеими странами.