Учебный процесс в ЕГУ полностью восстановлен и протекает в обычном русле. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью ЕГУ Карен Григорян.

После встречи с зампредседателя НС Армении Эдуардом Шармазановым протестующие против нового закона о воинской обязанности студенты объявили, что прекращают голодовку и возвращаются к нормальному учебному процессу. Об этом в беседе с журналистами по завершении встречи сказал представитель инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян. По его словам, во время этой встречи они предложили организовать проведение круглых столов по указанному законопроекту, в которых будут участвовать как представители ввластей, так и представители оппозиции, гражданского общества и студентов. Он добавил, что депутаты пошли навстречу их просьбе и гарантировали, что по отношению к бастовавшим студентам никаких карательных мер не будет применено.

В свою очередь, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что обсуждение за круглым столом состоится 22-го ноября. По его словам, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, председатель комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи Вардан Бостанджян и председатель комиссии НС Армении по вопросам соцобеспечения и здравоохранения Акоп Акопян встретятся с широкими слоями общественности, поскольку они готовы выслушать каждого гражданина Армении.

Национальное Собрание Армении 15-го ноября приняло во втором чтении законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего». За него проголосовали 86, против - 6 депутатов. До процедуры голосования депутат от блока «Выход» Арарат Мирзоян призвал проголосовать против данного законопроекта.

В данном законопроекте объединены ряд законов РА, в частности «О прохождении военной службы», «О воинской обязанности», «О социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей». Цель данного законопроекта – обеспечить реализацию положений Конституции РА, в которую референдумом 6 декабря 2015 года были внесены изменения. Данный закон также создает основы для реализации прошедших широкие общественные обсуждения программ „Честь имею” и „Это я”, а также ряда других программ. в рамках процесса по обеспечению реализации воинской обязанности граждан РА в сравнении с действующими регулировками подверглись изменениям отношения, связанные с освобождением от обязательной воинской службы, предоставлением отсрочек от призыва, процессом призыва в армию. В частности, учитывая конституционные изменения РА, правомочие по объявлению призыва на военную службу передано правительству Армении, были пересмотрены основы предоставления отсрочки, большая часть из них заменена льготами. Что касается отсрочки от армии по учебе, то она связывается с видом дальнейшей службы, получающий высшее образование может воспользоваться отсрочкой, если затем он готов служить в качестве офицера, получая при этом офицерскую зарплату и компенсацию платы на обучение – как для бакалавриата, так и для магистратуры. Для обеспечения прозрачности, справедливости и во избежание возможных рисков предусмотрены широкомасштабные изменения при проведении медосмотра подлежащих призыву лиц и военнослужащих. Данными изменениями порядок осмотрения и экспертизы, перечень заболеваний, которые становятся препятствием для несения воинской службы, будут определяться правительством Армении.

В рамках организации военной службы впервые определены отношения, связанные с несением обязательной военной службы, предусматривается, что призыв как рядовых, так и офицерского состава будет проводиться в централизованном порядке и путем жеребьевки.

Законопроектом предусматриваются и изменения, связанные с контрактной военной службой. Срок обязательной военной службы для офицеров, окончивших военно-учебные заведения, предлагается сократить с 20 до 10 лет.