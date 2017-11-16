Айк Мартиросян отстает от лидера на пол-очка на молодежном первенстве мира по шахматам

В третьем туре на молодежном первенстве мира по шахматам Мануэль Петросян проиграл, а Айк Мартиросян сыграл вничью.

Тигран Арутюнян также сыграл вничью. Айк Мартиросян, набрав 2,5 очка, отстает от лидера на пол-очка на молодежном первенстве мира по шахматам.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян одержала победу и занимает 22-е место.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.