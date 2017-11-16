Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

в Италии скончался композитор Луис Энрикес Бакалов


Аргентино-итальянский композитор и пианист Луис Энрикес Бакалов скончался в Риме на 85-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду информационное агентство ANSA.

По его данным, смерть настигла композитора в римской больнице "Сан Филиппо Нери", куда он лег несколько дней назад с диагнозом ишемическая болезнь сердца. Родившийся 30 августа 1933 года в Сан-Мартине (Аргентина), Бакалов с 1959 года являлся натурализованным итальянцем.

Луис Энрикес Бакалов наиболее знаменит своими работами в кино. Так, в 1996 году он был удостоен премии Американской академии киноискусств "Оскар" в номинации "Лучшая музыка к фильму" за работу над картиной "Почтальон" (Il Postino, 1994 год) режиссера Майкла Рэдфорда. Его работы также звучат в фильмах таких режиссеров, как Пьер Паоло Пазолини, Эдуардо Де Филиппо, Федерико Феллини, Дамиано Дамиани, Этторе Скола, Квентин Тарантино.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1255 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1231 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1124 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1060 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1008 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации