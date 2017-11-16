Аль Бано завершит карьеру певца 31 декабря 2018 года
Итальянский певец Аль Бано объявил о завершении карьеры с 31 декабря 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду информационное агентство ANSA.
"Я прекращу петь 31 декабря 2018 года, - приводит агентство слова артиста. - Надеюсь, что я дам грандиозный концерт, а после этого стану виноградарем".
74-летний Аль Бано - итальянский певец, автор знаменитой песни Felicita ("Счастье"), победитель и неоднократный участник фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Большую популярность ему принесло совместное творчество с Роминой Пауэр, в браке с которой он состоял с 1970 по 1999 год.
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