Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Единственная из известных картин Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, стала главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. На торги она выставлялась за 100 миллионов долларов.

Картина ушла к покупателю, который по итогам почти получасовых торгов, предложил за полотно 400 миллионов долларов. Итоговая стоимость работы составит более 450 миллионов долларов, что является рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах.

Считается, что картина "Спаситель мира" (Salvator Mundi) была написана около 1500 года.

Сегодня в мире менее 20 картин, которые относят к кисти Леонардо Да Винчи. Работы мастера не появлялись на рынке более ста лет.