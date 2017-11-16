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У Италии официально появился государственный гимн


После 60-летнего перерыва Италия вновь обрела официальный государственный гимн, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду информагентство ANSA.

Комитет итальянского Сената по делам конституции принял решение о том, что государственным символом страны станет "Песнь итальянцев", известная также как "Братья итальянцы". Фактически он был гимном Италии с 1946 года, однако официальный статус получил только теперь.

Текст "Песни итальянцев" был написан в 1847 году Гоффредо Мамели. В 1990-х годах шли дебаты о его замене, в качестве альтернативы предлагался хор Va' pensiero из оперы Джузеппе Верди "Набукко". Однако в итоге было принято решение остановиться на композиции, которая де-факто была гимном Италии на протяжении 60 лет.

 

 

 

 



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