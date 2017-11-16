Демократы в Конгрессе США вновь предложили объявить Трампу импичмент

Члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии в среду вновь выступили с инициативой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. На этот раз на отстранении главы государства от должности настаивают конгрессмены Стивен Коэн (от штата Теннеси) и Луис Гутиеррес (от штата Иллинойс), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

" Мы считаем, что президент Трамп нарушил конституцию", - сказал Коэн на пресс-конференции. По его словам, хозяин Белого дома, в частности, злоупотребил властью, уволив в мае этого года директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Кроме того, демократы обвиняют Трампа в получении прибыли "от своего бизнеса, помимо зарплаты, что тоже запрещено конституцией", а также в притеснении СМИ.

"Поэтому мы призываем Палату представителей незамедлительно начать слушания по импичменту", - подчеркнул Коэн.

Гутиеррес со своей стороны подтвердил, что поводом для такой инициативы послужили не действия Трампа, предпринятые им до своего избрания, не создание в обществе "расовой и этнической напряженности", а стремление "наполнить свои карманы", а также препятствовать правосудию.