Европейские индексы снизились - 15-11-17

МОСКВА, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.44% и составил 12976.37 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.27% и составил 5301.25 пункта, британский FTSE снизился на 0.56% и составил 7372.61 пункта, российский MICEX снизился на 1.62% и составил 2131.75 пункта, а RTSI снизился на 1.78% и составил 1118.13 пункта.