Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

Американские индексы снизились - 15-11-17


НЬЮ-ЙОРК, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 15 ноября. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0.59% и составил 23271.28 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 снизился на 0.55% и составил 2564.62 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq снизился на 0.47% и составил 6706.21 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1255 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1231 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1124 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1060 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1008 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации