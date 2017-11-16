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Цены на цветные металлы - 15-11-17


ЛОНДОН, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.43% и составила 2096.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.62% и составила 6752.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.41% и составила 2433.00 долларов США, цена на никель снизилась на 5.63% и составила 11640.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.13% и составила 19500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.91% и составила 3131.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.66% и составила 61250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.



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