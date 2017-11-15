По завершении переговоров высокого уровня в Москве президенты Армении и РФ Серж Саргсян и Владимир Путин посетили Третьяковскую галерею, где при участии руководителей двух стран состоялась торжественная церемония официального открытия "Дней культуры Армении в России".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, мероприятие началось с выставки великого армянского живописца Мартироса Сарьяна, в которой представлено почти три десятка исключительных работ Сарьяна из Национальной картинной галереи Армении, Ереванского Дома-музея Мартироса Сарьяна и из собрания Третьяковской галереи, которые создавались знаменитым мастером в ходе путешествий по странам Ближнего Востока, а также на основании воспоминаний об этих путешествиях.

После осмотра выставки президенты Армении и России в зале Врубеля Третьяковской галереи выступили с речами. Во время мероприятия президент РФ Владимир Путин вручил президенту Сержу Саргсяну украденный из Армении в 1995 году холст знаменитого художника Михаила Врубеля "Демон и Ангел с душой Тамары". О намерении российской стороны передать эту картину Армении Президент РФ заявил ещё 15 марта с.г. во время встречи в Москве с президентом Сержем Саргсяном.

Выступление президента Республики Армения С.А. Саргсяна на церемонии открытия Дней культуры Армении в России

Уважаемый Владимир Владимирович!

Дорогие друзья!

Мне доставляет огромное удовольствие совместно с Президентом Российской Федерации принимать участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в России в одном из крупнейших музеев с мировой известностью -вТретьяковской галерее.

Сегодняшнее мероприятие приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами и 20-летию заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. Это знаменательные даты, свидетельствующие о качественно новом уровне армяно-российских стратегических союзнических отношений, выстроенных на многовековых узах дружбы, которыми переплетены судьбы наших братских народов. Мы всегда – и в мирное время, и в годы тяжелых испытаний – были вместе. Наши отцы и деды не раз сражались плечом к плечу на фронтах. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и с благодарностью отметить открытие бюста дважды Герою Советского Союза Маршалу Ованесу Христофоровичу Баграмяну в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.

С течением времени в жизни наших стран и народов произошли кардинальные перемены, но неизменными остались взаимная теплота и искренность народов Армении и России, пронизанные простыми человеческими судьбами.

За последние четверть века достигнут впечатляющий прогресс также и в развитии гуманитарных контактов. Приверженные традиционным ценностям и национальной самобытности, наши народы всегда были открыты и глубоко заинтересованы во взаимопроникновении культур. Нас многое роднит. Это и открытость, и доброжелательность, и общительность, и эмоциональность и, конечно же, восприимчивость ко всему новому. Россию справедливо считают одним из мировых культурных центров. Не случайно, что значительная часть деятелей культуры Армении – наших писателей, музыкантов, архитекторов и художников, стали не только выпускниками российской школы искусства, но и продолжателями ее славных традиций, которые приумножают общее культурно-духовное наследие.

Сегодня культуру Армении, как и культуру России нельзя представить без таких величин, как Иван Айвазовский, Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян, Микаэл Таривердиев и многих других выдающихся деятелей, ставших символами армяно-российской дружбы.

Не случайно, что Дни культуры Армении мы открываем выставкой работ одного из великих живописцев ХХ века – Мартироса Сарьяна, смелого новатора, мастерски соединившего живописные традиции Востока с новыми тенденциями русского и европейского искусства ХХ века. А буквально сегодня в Москве открылась памятная доска великому мастеру на фасаде дома, где он жил. Еще полвека назад Сарьян говорил: «Искусство может очеловечить, приблизить к людям все удивительные открытия науки и техники». Таково было сарьяновское восприятие мира и понимание культуры, увековеченное в его творчестве общечеловеческими вневременными ценностями.

Я уверен, что со временем у нас будут новые Сарьяны и Айвазовские, Хачатуряны и Таривердиевы, а наше сотрудничество в области культуры будет прирастать яркими и интересными проектами.

Уважаемые друзья!

Примечательно, что дни культуры Армении проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах России. Это отличная возможность еще ближе познакомиться друг с другом, открыть неизвестные страницы истории нашей страны, культуры нашего народа. Уверен, что этот большой культурный проект даст импульс развитию двусторонних отношений и их последующему взаимообогащению.

Уникальное литературное и музыкальное наследие русской культуры, памятники архитектуры России, традиции народа России всегда представляли большой интерес в нашей стране. Полагаю, что это взаимно, и что мероприятия в рамках Дней культуры Армении будут одинаково интересны как для представителей культуры и искусства, так и для широкой общественности и, в частности, для молодого поколения.

В завершение хочу выразить искреннюю признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку этого уникального по своим масштабам события. Именно из таких инициатив и складывается живая ткань нашей дружбы.

Хочу выразить особую благодарность также и за возвращение в Армению работы великого художника Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары», которая была похищена из Армении еще в 1995 году.

Хочу поблагодарить наших российских друзей за то, что они так основательно и очень важно с душой подошли к проведению сегодняшней выставки, всего цикла мероприятий, которые состоятся в рамках Дней культуры.

Желаю всем присутствующим, всем участникам предстоящих мероприятий ярких, интересных впечатлений.

Выступление президента Российской Федерации В.В. Путина на церемонии открытия Дней культуры Армении в России

Серж Азатович, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в государственной Третьяковской галерее на торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России.

Сегодня в ходе переговоров с Сержем Азатовичем мы были едины в высокой позитивной оценке многопланового взаимодействия наших стран. Оно успешно и динамично развивается по всем направлениям, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних организаций в СНГ, ОДКБ, Евразийском экономическим союзе.

В этом году мы отмечаем ряд важных, значимых для нас дат. В апреле исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических связей, а в августе – 20 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения. Наши страны искренне стремятся к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннего партнёрского стратегического взаимодействия.

Нас сближают общая многовековая история, духовное родство, искренний интерес к традициям и обычаям друг друга. Человеческие, дружеские, семейные узы, которые уходят вглубь веков, передаются через поколения.

И не случайно особое внимание мы всегда уделяли развитию гуманитарного сотрудничества, поддержанию тесных контактов в области культуры, образования, искусства.

Дни культуры Армении – еще одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа дружественной нам страны.

И здесь хотел бы отметить насыщенность и разнообразие программы предстоящих мероприятий, которые пройдут по всей России до конца ноября. Это выступления Ереванского драматического театра, концерты государственного молодежного оркестра и ансамбля танца, показы фильмов, выставки ювелирных изделий и национальных костюмов.

Сегодня в Храмовом комплексе Армянской апостольской церкви в Москве с успехом состоялось выступление государственного камерного хора «Овер». Также приняла гостей выставка архитектурных памятников-хачкаров. В Третьяковской галерее открывается выставка работ народного художника СССР Мартироса Сергеевича Сарьяна, выдающегося живописца, органично объединившего в своем творчестве стиль русской школы, традиции Востока и европейского искусства XX века. Его работы, имя – это наше общее достояние. И конечно, гордость и Армении и России.

Именно такие яркие, открытые проекты как Дни культуры сближают и объединяют нас, вызывают у людей неподдельные чувства, служат укреплению дружбы и сотрудничества. Убежден, гуманитарная сфера и впредь будет играть ключевую роль в нашем взаимодействии, отвечающем интересам народов двух стран.

Уважаемые дамы и господа! Я рад сегодня передать Сержу Азатовичу картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Она была написана в 1891 году и входит в знаменитую серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Демон».

У этого полотна сложная, я бы сказал драматическая история. Более 20 лет назад, в 1995 году оно было похищено из музея Русского искусства в Ереване. В прошлом году картина была найдена. Лучшие реставраторы Третьяковской галереи вернули ей первозданный вид. Вот только сейчас нам об этом рассказывали: семь месяцев работали каждый день. И теперь посетители музея Русского искусства в Ереване вновь смогут увидеть работу знаменитого российского художника.

В заключение хотел бы поблагодарить всех участников и организаторов Дней культуры Армении в России, а их гостям хочу пожелать ярких запоминающихся впечатлений.

Благодарю вас за внимание.