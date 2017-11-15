На встрече президентов Армении и РФ обсуждался процесс урегулирования нагорно- карабахского конфликта

Президент Армении Серж Саргсян 15 ноября в Кремлёвском дворце встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в ходе переговоров главы государств - стратегических партнёров обсудили повестку армяно-российских отношений и вопросы дальнейшего укрепления и развития двусторонних межгосударственных связей. Президенты коснулись хода реализации договорённостей, достигнутых на высоком уровне в различных отраслях, а также сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, культурной сферах и в области безопасности. Президенты Саргсян и Путин высоко оценили проведение дней культуры в двух странах.

На встрече речь шла также о процессе урегулирования нагорно-карабахского проблемы.

“Уважаемый Серж Азатович! Уважаемые друзья, коллеги! Мы очень рады вас видеть в Москве.

Хотел бы отметить, что все наши команды работают напряжённо над реализацией наших договорённостей, которые были достигнуты в ходе Вашего визита в Россию в марте этого года. И эта работа даёт положительные результаты.

Уже не говорю о нашем взаимодействии в сфере политических контактов, в сфере безопасности и в экономике. В прошлом году начался рост, а в этом году он уже увеличился в треть, что, безусловно, радует. Хотелось бы эту тенденцию сохранить.

Вы приехали на этот раз в связи с началом Дней культуры Армении в России. Мы очень рады тому, что и на этом направлении мы эффективно сотрудничаем. Сейчас вместе с Вами поедем в Третьяковскую галерею, выставку посмотрим, там ещё одно событие предусмотрено.

Вы знаете, наши правоохранительные органы возвращают похищенную в Армении картину Врубеля. Уверен, что эта выставка вызовет большой интерес у любителей изобразительного искусства.

Хотел бы Вас поблагодарить за то, что Вы содействовали организации этой выставки. Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы граждане Армении имели доступ в современных условиях, в современной обстановке к достижениям российской культуры и к тому, чем мы гордимся. Будем по этому направлению совместно работать дальше”, - в начале встречи сказал Владимир Путин.

“Спасибо, Владимир Владимирович, я рад нашей встрече.

И Вы правы, налицо продвижение по всем направлениям российско-армянского сотрудничества. После нашей последней встречи в Сочи у нас был официальный визит на уровне Правительства Российской Федерации. В октябре мы провели российско-армянский межрегиональный форум, Второй форум евразийского партнёрства и российско-армянский молодёжный форум. В начале месяца прошло юбилейное, тридцатое заседание межпарламентской комиссии.

Тесные контакты между людьми, культурные, образовательные, научные связи для нас имеют особое значение. И в прошлом году в Армении с успехом прошли Дни культуры России. А буквально сегодня мы даём старт целому ряду мероприятий в рамках Дней культуры Армении, которые пройдут не только в Москве, но и во всех культурных городах России.

Спасибо за приглашение, за тёплый приём, я очень рад, Владимир Владимирович”, - сказал президент Армении Серж Саргсян.