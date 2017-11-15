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Налицо продвижение армяно-российского сотрудничества по всем направлениям: президент Армении


В юбилейный в плане установления армяно-российских межгосударственных отношений год по всем направлениям российско-армянского сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал президент Армении Серж Саргсян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«После нашей последней встречи в Сочи у нас был официальный визит на уровне Правительства Российской Федерации. В октябре мы провели российско-армянский межрегиональный форум, второй форум евразийского партнерства и российско-армянский молодежный форум. В начале месяца прошло юбилейное тридцатое заседание межпарламентской комиссии», - отметил Саргсян.

Он подчеркнул, что тесные контакты между людьми, культурные, образовательные, научные связи имеют особое значение. И в прошлом году в Армении с успехом прошли Дни культуры России.

«А буквально сегодня мы даем старт целому ряду мероприятий в рамках Дней культуры Армении, которые пройдут не только в Москве, но и во всех культурных городах России», - отметил президент Армении.



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