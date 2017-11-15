Хотелось бы сохранить тенденцию двустороннего экономического роста: состоялась встреча Саргсян-Путин

Сотрудничество между Арменией и РФ дает положительные результаты. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном сказал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что команды двух государств работают напряженно над реализацией совместных договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Саргсяна в Россию в марте этого года.

«Эта работа дает положительные результаты. Уже не говорю о нашем взаимодействии в сфере политических контактов, в сфере безопасности и в экономике. В прошлом году начался рост, а в этом году он уже увеличился в треть, что, безусловно, радует. Хотелось бы эту тенденцию сохранить», - сказал Путин.

Он отметил, что рабочий визит Саргсяна связан со стартом Дней культуры Армении в России. «Мы очень рады тому, что и на этом направлении мы эффективно сотрудничаем. Сейчас вместе с Вами поедем в Третьяковскую галерею, выставку посмотрим, там еще одно событие предусмотрено.

Вы знаете, наши правоохранительные органы возвращают похищенную в Армении картину Врубеля. Уверен, что эта выставка вызовет большой интерес у любителей изобразительного искусства. Хотел бы Вас поблагодарить за то, что Вы содействовали организации этой выставки. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы граждане Армении имели доступ в современных условиях, в современной обстановке к достижениям российской культуры и к тому, чем мы гордимся. Будем по этому направлению совместно работать дальше», - сказал Путин.