Глава МИД Бразилии посетит Армению

По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна 16-18 ноября в Армению с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра .

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Феррейру примет президент Армении Серж Саргсян.

17 ноября запланированы переговоры между главами МИД Армении и Бразилии, после чего министры проведут совместную пресс-конференцию.