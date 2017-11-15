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Глава МИД Бразилии посетит Армению


По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна 16-18 ноября в Армению с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра .

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Феррейру примет президент Армении Серж Саргсян.  

17 ноября запланированы переговоры между главами МИД Армении и Бразилии, после чего министры проведут совместную пресс-конференцию.



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