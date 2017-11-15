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Социальный ролик Союза армян Украины о Геноциде армян представлен на международном фестивале анимации KLIK


Социальный ролик Союза армян Украины был представлен на международном фестивале анимации KLIK в Амстердаме.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, ролик «Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне» Союза армян Украины, был приурочен к 102-й годовщине Геноцида армян. Оригинальная по своей форме, 2D-анимация ленты режиссеров Андраника Берберяна и Андрея Лидаговского построена на образе гранатового зерна.

Социальный ролик «Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне» Союза армян Украины, вошел в программы сразу нескольких фестивалей.

Среди них – украинский фестиваль социальной рекламы Molodiya Festival, международный фестиваль анимации KLIK, ежегодный открытый международный армянский фестиваль анимационного кино Reanimania. Практически на всех платформах ролик был хорошо принят.



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