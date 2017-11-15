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В Степанакерте состоялся международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех"


По инициативе министерства образования, науки и спорта Республики Арцах и образовательного фонда «Айб» в Степанакерте состоялся конкурс среди школьников “Русский медвежонок - лингвистика для всех" по предмету русского языка.

Как сообщает Арменпресс, заместитель министра образования, науки и спорта Республики Арцах Микаэл Амбарцумян отметил, что целью конкурса является популяризация русского языка, развитие логики и лингвистического мышления подрастающего поколения, обогащение их словарного запаса. При этом он добавил, что с учетом некоторых организационных вопросов не все учебные заведения были включены в программу.

"В конкурсе приняли участие 320 учеников  3-12 классов 13 школ Степанакерта. Основные задания носили логический характер», - сказал М.Амбарцумян, добавив, что конкурс проходит в Степанакерте  в шестой раз.



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