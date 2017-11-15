Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

Найден способ наносить макияж без косметики


Косметический бренд M.A.C начал установку зеркал с дополненной реальностью в своих магазинах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Digital Trends.

Отмечается, что покупательницы смогут виртуально попробовать на себе любое средство бренда. «Умные» зеркала, которые разработала компания ModiFace, создают 3D-модель человеческого лица, на которое можно нанести косметику.

В первую очередь новую технологию запустят в США. До конца 2018 года «умные» зеркала установят в магазинах M.A.C по всему миру.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. В настоящее время марка принадлежит фирме Estee Lauder.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1294 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1211 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1184 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1061 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1002 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации