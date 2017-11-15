Найден способ наносить макияж без косметики

Косметический бренд M.A.C начал установку зеркал с дополненной реальностью в своих магазинах. Как передает Арменпресс , об этом сообщает Digital Trends.

Отмечается, что покупательницы смогут виртуально попробовать на себе любое средство бренда. «Умные» зеркала, которые разработала компания ModiFace, создают 3D-модель человеческого лица, на которое можно нанести косметику.

В первую очередь новую технологию запустят в США. До конца 2018 года «умные» зеркала установят в магазинах M.A.C по всему миру.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. В настоящее время марка принадлежит фирме Estee Lauder.