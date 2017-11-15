Европарламент принял резолюцию по санкциям против Польши

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма введения Евросоюзом санкций против Польши, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС. Это произойдет в том случае, если Совет признает наличие "явной угрозы" европейским ценностям.

За это решение проголосовали 438 депутатов, против — 152. Парламентарии недовольны тем, что Варшава отходит от норм демократии и правового государства.

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. Двадцать пятого сентября он представил альтернативные версии этих законопроектов.

Еврокомиссия раскритиковала эти документы. По мнению Брюсселя, они приведут к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда, а также тому, что судебная власть подчинится исполнительной.

Кроме того, ЕК выступила против двух подписанных президентом законов: о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей. С точки зрения Еврокомиссии, они серьезно подорвут независимость правосудия в Польше.

Еврокомиссия направила Польше несколько официальных писем и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет меры. В настоящий момент Брюссель изучает ответ польских властей.