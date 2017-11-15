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Louis Vuitton превратил часы в прозрачный шар за 1000 долларов


Французский модный дом Louis Vuitton выпустил настольные часы в форме наполовину прозрачного шара диаметром 65 миллиметров, сообщает Highsnobiety.

Стекло модели выглядит как линза, корпус выполнен из стали с черным матовым PVD-покрытием, а циферблат также черного цвета оформлен в стиле линии наручных часов Louis Vuitton Tambour с крупной литерой V, придуманной Гастоном Вюиттоном (внуком основателя дома, предпринимателем и коллекционером), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам создателей, на выпуск новых настольных часов их вдохновил успех предыдущей настольной модели Escale Time Zone. Часы будут продаваться в бутиках Louis Vuitton за 1 115 долларов.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

 

 



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