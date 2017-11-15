Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-11-17

ЕРЕВАН, 15 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 ноября, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 487.98 драм. Курс евро вырос на 5.94 драмa и составил 577.67 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 8.09 драм. Курс британского фунта вырос на 2.03 драмa и составил 641.25 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 54.61 драмa и составила 19997.1 драм. Цена серебра выросла на 0.13 драмa и составила 265.69 драм. Цена платины сократилась на 111.32 драмa и составила 14527.94 драм.