Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-11-17
ЕРЕВАН, 15 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 ноября, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 487.98 драм. Курс евро вырос на 5.94 драмa и составил 577.67 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 8.09 драм. Курс британского фунта вырос на 2.03 драмa и составил 641.25 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота сократилась на 54.61 драмa и составила 19997.1 драм. Цена серебра выросла на 0.13 драмa и составила 265.69 драм. Цена платины сократилась на 111.32 драмa и составила 14527.94 драм.
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