Путин отметил вклад епархии Армянской апостольской церкви в развитие отношений с Арменией

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств по случаю 300-летия образования Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви. Как передает Арменпресс, текст телеграммы главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

"Исключительно важен вклад епархии в укрепление традиционно дружественных, добрососедских отношений, которые на протяжении многих веков связывают народы России и Армении", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что епархия сыграла важнейшую роль в сбережении культуры, обычаев и традиций армянского народа, став духовным центром для тысяч людей.

"Все прошедшие столетия епархия выполняет важную гуманистическую, просветительскую, благотворительную миссию, искренне заботится об утверждении в обществе непреходящих нравственных ценностей, идеалов мира, добра и справедливости. Уделяет неустанное внимание воспитанию подрастающего поколения, развитию плодотворного диалога с Русской православной церковью, с представителями других традиционных религий России", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что такая многогранная работа заслуживает глубокого уважения и признания, а также пожелал участникам мероприятия успехов.

Российская и Ново-Нахичеванская епархия с центром в Москве по своей численности является крупнейшей в мире епархией армянской церкви - свыше 2 млн верующих.





