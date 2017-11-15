Медики выяснили, как бабушки и дедушки вредят своим внукам

Бабушки и дедушки подвергают своих внуков риску, перекармливая их и оберегая от чрезмерной физической нагрузки. К таким выводам пришли специалисты из Отделения общественного здравоохранения Совета медицинских исследований в Университете Глазго. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS One, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Изучив 56 исследований на эту тему, эксперты пришли к выводу, что чрезмерная забота со стороны бабушек и дедушек приводит к тому, что внуки по мере взросления начинают страдать от лишнего веса и от серьезных заболеваний.

бабушки и дедушки слишком боятся, что внук или внучка могут потеряться на улице, поэтому часто оставляют их под "домашним арестом", ограничивая их активность— говорит Тэм Фрай из Фонда развития ребенка.

Исследователи также выяснили, что многие пожилые люди часто курят в присутствии своих внуков. "Если регулярно курить рядом с детьми или угощать их чем-нибудь, это увеличивает риск заболевания раком по мере их взросления", — утверждает доктор Стефани Чемберс, возглавившая исследование.

Медики, тем не менее, признали важность близких отношений между детьми и их бабушками и дедушками на эмоциональном уровне.