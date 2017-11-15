Делегация министерства обороны Армении в Ванкувере примет участие в министерской конференции ООН по вопросам мира

Делегация Армении во главе с министром обороны Вигеном Саркисяном вечером 14 ноября отправилась из США в Канаду для участия в Ванкувере в министерской конференции ООН по вопросам мира.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, конференция является крупнейшей встречей, посвященной миротворчеству, в которой принимают участие более 500 представителей почти 80 стран.

Перед началом церемонии открытия конференции армянская делегация вместе с представителями армянской общины Ванкувера воздала дань памяти жертв Геноцида армян.