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Делегация министерства обороны Армении в Ванкувере примет участие в министерской конференции ООН по вопросам мира


Делегация Армении во главе с министром обороны Вигеном Саркисяном вечером 14 ноября отправилась из США в Канаду для участия в Ванкувере в министерской конференции ООН по вопросам мира.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, конференция является крупнейшей встречей, посвященной миротворчеству, в которой принимают участие более 500 представителей почти 80 стран.

Перед началом церемонии открытия конференции армянская делегация вместе с представителями армянской общины Ванкувера воздала дань памяти жертв Геноцида армян.



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