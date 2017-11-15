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Правительство обсуждает возможности более эффективного использования Ахурянского водохранилища Арменией и Турцией


Правительство Армении обсуждает возможности более эффективного использования Ахурянского водохранилища Арменией и Турцией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в парламенте премьер-министр Армении Карен Карапетян в ответ на вопрос депутата фракции РПА Феликса Цолакяна.

«В настоящий момент мы работаем над технической задачей Капского водохранилища, а также обсуждаем возможность создания пути от Капского водохранилища до Армавира, чтобы использование Ахурянского водохранилища двумя странами было более управляемым и выгодным для нас», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр также заявил, что правительство разрабатывает программу, которая позволит более эффективно использовать мелкие и средние водохранилища и довести издержки, а также экологические проблемы до минимума для конечного потребителя.

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