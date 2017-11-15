В Армении начались пожарно-тактические учения с военнослужащими ЮВО

Военнослужащие из числа пожарных команд российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении принимают участие, в начавшихся пожарно-тактических учениях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, учения проводятся в течение трех дней в военных городках Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов в рамках месячника пожарной безопасности соединения. На них отрабатываются вопросы слаживания вновь сформированных пожарных команд, из числа прибывших военнослужащих, их действия в нестандартных «экстремальных» ситуациях, а также ликвидации условного возгорания военных объектов военной базы.

Всего в пожарно-тактических учениях в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

В российской военной базе ЮВО круглосуточно в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержатся полигоны «Алагяз» и «Камхуд», военный аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов, расположенных в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах.