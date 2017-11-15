Между консульскими департаментами министерств иностранных дел Армении и Украины состоялись консульские консультации

В Ереване 15-го ноября состоялись консульские консультации между консульскими департаментами министерств иностранных дел Армении и Украины. Армянскую делегацию возглавлял начальник Консульского департамента Владимир Кармиршалян, украинскую - директор консульского департамента Сергей Погорельцев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе консультаций были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Украинскую делегацию принял также заместитель министра иностранных дел Республики Армения Шаварш Кочарян.