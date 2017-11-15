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Дни культуры Армении в России имеют беспрецедентный географический охват


Стартующие в России Дни культуры Армении будут иметь беспрецедентный географический охват, сказал корреспонденту Арменпресс посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Президенты двух стран 15 ноября официально запустят мероприятия в Третьяковской галерее. Но на самом деле ряд мероприятий стартовал давно, с сентября. Различные события были проведены в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге и других городах», - сказал посол, добавив, что на этих мероприятиях представлены не только культура страны, но и туризм.

«Официальная церемония закрытия состоится 24 ноября в Санкт-Петербурге, но это не означает, что мероприятия закончатся. Например, выставка Мартироса Сарьяна будет действовать в Третьяковской галерее до 15 января 2018 года. На этот раз мероприятия имеют широкий охват, они пройдут в 45 субъектах РФ, например, в Краснодаре, Ростовской области, Северной Осетии, Самаре и Архангельске», - сказал посол.

Говоря об ожиданиях, посол Армении отметил, что целью этих мероприятий является представление армянской культуры, страны, ее экономических достижений широкой аудитории.

«Основной акцент в этом году отличается от предыдущих лет в том смысле, что в этом году у нас больший географический охват. Более того, Дни культуры Армении проходят на самом высоком политическом уровне, в рамках визита президента Армении», - сказал Вардан Тоганян.



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