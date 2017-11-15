Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

В Греции жертвами наводнений стали три человека


Наводнения, вызванные сильными ливнями в окрестностях Афин, привели к гибели трех человек, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Kathimerini.

Все жертвы жили в городе Мандра к северо-западу от столицы Греции.

Ранее СМИ сообщали, что шторм обрушился на острова в восточной части Греции в понедельник. Во вторник власти ввели режим чрезвычайного положения на острове Сими, где из-за стихии были повреждены жилые постройки и нарушено электроснабжение.

Издание сообщает, что множество людей не могут покинуть свои дома и автомобили из-за нахлынувшей воды. Власти получили не менее 340 сообщений с просьбами о помощи от людей, терпящих бедствие. Вода затопила автодороги. В условиях бедствия школы в регионе отменили занятия.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1288 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1207 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1179 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1055 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 997 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации