В Греции жертвами наводнений стали три человека

Наводнения, вызванные сильными ливнями в окрестностях Афин, привели к гибели трех человек, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Kathimerini.

Все жертвы жили в городе Мандра к северо-западу от столицы Греции.

Ранее СМИ сообщали, что шторм обрушился на острова в восточной части Греции в понедельник. Во вторник власти ввели режим чрезвычайного положения на острове Сими, где из-за стихии были повреждены жилые постройки и нарушено электроснабжение.

Издание сообщает, что множество людей не могут покинуть свои дома и автомобили из-за нахлынувшей воды. Власти получили не менее 340 сообщений с просьбами о помощи от людей, терпящих бедствие. Вода затопила автодороги. В условиях бедствия школы в регионе отменили занятия.