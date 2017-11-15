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ООН: посевные площади опиумного мака в Афганистане достигли рекорда


Размер сельскохозяйственных земель в Афганистане, занятых посевными площадями опиумного мака, достиг рекордного размера в 328 тысяч гектаров, за год увеличившись на 63%, свидетельствуют данные из ежегодного доклада Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН, представленным в среду в Вене, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Этот уровень культивации опиумного мака является новым рекордом с момента начала систематического мониторинга (в 1994 году) и превысил предыдущий рекорд 2014 года на 104 тысячи гектаров, или на 46%", — говорится в документе.

Согласно исследованию, за прошедший год производителям опиума в стране удалось не только расширить свою деятельность в имеющихся регионах, но захватить три новых региона: Саманган, Газни и Нуристан. Таким образом, опиумный мак захватывает и северные территории страны, традиционно менее вовлеченные в его производство. В результате свободным от опиума осталось лишь 10 регионов в стране, 24 провинции вовлечены в производство, уточняется в документе.

Активнее всего такой сорт мака выращивается в самой южной провинции Афганистана — Гильменде, следует из доклада. Так, посевные площади мака там занимают 144 тысячи гектаров, за ним следует Кандагар с чуть более чем 28 тысячами гектаров.

При этом производство опиума в 2017 году потенциально может достичь девяти тысяч тонн наркотиков в опиумном эквиваленте, уточняют исследователи.



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